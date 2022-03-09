/684453/شيكابالا-يغيب-عن-تدريبات-الزمالك-تعرف-على-السبب

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق، اليوم التي كانت على ملعب عبد الليطف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء حصول شيكابالا على راحه بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني على إثارهاعدم مشاركته في التدريبات، وكان غاب اللاعب عن لقاء الزمالك الأخير في الدوري أمام فيوتش للإصابة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام الوداد، بعد الخسارة اللقاء الماضي بنتيجة 3/1 بالإضافة إلى تعادل أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليمتلك الزمالك نقطتين من 3 مباريات.

تدريبات الزمالك تحت قيادة فيريرا

وخصص فيريرا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال مران اليوم استعداداً لمباراة الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام فيريرا بتحفيظ لاعبي الزمالك، بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بجانب العمل على تعديل من اخطائهم .

واجتمع فيريرا مع لاعبي الزمالك وطالبهم بتحقيق الفوز على الوداد، نظراً لأهمية المباراة بأنها فاصلة في مشوار القلعة البيضاء الأفريقي.

اتجه اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لمقر النادي بميت عقبة لعقد إجتماع لمناقشة الإستقالة من مناصبهم داخل القلعة البيضاء.

ويأتي قرار الإستقالة تضامن مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن بأن مباراة الوداد القادمة هي الأخيرة له في رئاسة الزمالك، بسبب المناخ العام الذي لم يستطيع العمل من خلاله.

وأكد أنه سيتقيل من منصبة ليتفرغ إلى القضايا التي رفعها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عليه، وليتفرغ لتربية احفاده والبقاء في المنزل والبعد عن المشاكل المحيطه به منذ عودته لرئاسة نادي الزمالك.

وسيخرج اعضاء مجلس الإدارة بقرار رسمي حول الإستقالة الجماعية، عقب الاجتماع الذي يعقدوه في الوقت الحالي بنادي الزمالك.

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك:« لا تقلقوا علي أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة»

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفاً اعزاء .

وتابع:”وإلي جماهير الزمالك العظيمة لا تقلقوا علي أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة .