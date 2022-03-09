وفاة يسرى الجندي مؤلف «ألف ليلة وليلة» عن عمر يناهز الـ 80 عامًا

/684452/وفاة-يسرى-الجندي-مؤلف-ألف-ليلة-وليلة-عن-عمر-يناهز-الـ-80-عاما

رحل عن عالمنا، الكاتب السيناريست المصري يسري الجندي اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر مارس الجاري ، عن عمر يناهز 80 عاما، تاركا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا.

دوت الخليج يرصد وفاة الكاتب يسري الجندي.

أمير أباظة يعلن وفاة يسرى الجندي

وأعلن نبأ الوفاة، الناقد السينمائي أمير أباظة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الكاتب الكبير الأستاذ يسري الجندي في ذمة الله»، ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

مشاهير الفن يشاركون في دفتر عزاء يسري الجندي

وحرص على نعيه عدد من نجوم الفن والمشاهير، فنعاه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قائلًا إن المسرح فقد اليوم أحد أبرز وأبرع كتابه، تميز بلون خاص فى كتاباته مستلهما من التراث الشعبى، ولقد شرفت بإخراج أحد أعماله وهى مسرحية "الإسكافي ملكا"، رحم الله الكاتب الكبير يسرى الجندى، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكتب الكاتب والناقد المسرحي جرجس شكري، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "يسري الجندي الكاتب المسرحي الكبير وداعا، اليوم فقد المسرح المصري أحد رموزه المخلصين".

وشارك في دفتر عزاءه الفنان مجدي عبيد قائلًا: «خبر مؤلم وحزين في موسم الأحزان، رحل اليوم عن دنيانا ليستقر في قلوبنا ووعينا نحن عشاق المسرح وتلاميذه ومرديه ودراويشه، ويعيش بيننا بمؤلفاته في المسرح والدراما التليفزيونية، الفنان الخلوق الكاتب والمؤلف يسري الجندي».

وتابع : «لم ولن ننسى مؤلفاتك في التراث، سيرة عنترة، وأبو زيد الهلالي سلامة، اللتان قلبتا مسرح الطليعة وجمهوره رأسا على عقب وقدمتا جيلا من النجوم الجدد مع المخرج سمير العصفوري وغيرها من الدراما المسرحية التي قدمها مسرح الدولة والمسرح القومي وقدمها مسرح الثقافة الجماهيرية في معظم أقاليم مصرنا، فضلا عن العديد من الدراما التليفزيونية، ولمع مسرح السامر وأضاء في مهرجان الـ 100 ليلة المسرحي حينما كان مديرا لإدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية، لقد خسرناك يا عم يسري في زمن الفقد والأحزان».

وأضاف عبيد: «لروحك النبيلة المخلصة المبدعة دوما والمقاومة، السلام والسكينة والرحمة والمحبة، ولنا الصبر والسلوان، لم ولن ننسى مبدعينا الشرفاء.

أبرز أعمال يسري الجندي المسرحية

جدير بالذكر، أن يسري الجندي قُدمت له على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها مسرحية «بغل البلدية» بالعامية 1969، ومسرحية «حكاية جحا مع الواد قلة» بالعامية 197، ومسرحية «ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر» بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم.