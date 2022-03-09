موجهه بقتل ابنها.. بسمة نبيل تعيش صراع في مسلسل «تحقيق»

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يطرح مسلسل «تحقيق» دراما مختلفة في إطار من الغموض والإستكشاف، ويستكشف فكرة أن هناك بعض الناس بهم تلف نتيجة لأفعالهم السيئة في الماضي، ولكي يتخلص من هذا التلف عليه أن يضحي بمكاسب هذه الأفعال، وتقدم الفنانة الشابة بسمة نبيل دور أم في المسلسل.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل دور الفنانة الشابة بسمة نبيل في مسلسل «تحقيق» وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل دور بسمة نبيل في مسلسل «تحقيق»

قامت بسمة نبيل في دورها في هذا المسلسل بالعديد بعلاقات أدت إلى إنجاب طفل من أحد كبار رجال الأعمال، وفي الوقت نفسه تعاني من الفقر الشديد، ولكي تتخلص من هذا التلف عليها أن تقتل ابنها.

كما تعيش بسمة نبيل صراع طويل مع توالي الأحداث، هل تؤمن بما ورد في كتاب «تحقيق» وتأخذ قرار قتل طفلها، أم تتجاهله تمامًا وتعيش حياتها وكأن شيئًا لم يحدث، وفي الوقت نفسه يبحث فريق من الشباب عن الكاتب، ويحاولون منع شخصيات الكتاب من تنفيذ المطلوب منهم.

تفاصيل مسلسل «تحقيق»

يتكون مسلسل «تحقيق» من 12 حلقة، يقوم ببطولته النجوم أحمد مالك، وتارا عماد، وخالد أنور، وهدى المفتي، وطارق عبد العزيز، وعلي قاسم، كما أن المسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، وهو من أعمال منصة WATCH IT الأصلية.

أعمال الفنانة بسمة نبيل

شاركت الفنانة الشابة بسمة نبيل في أربعة أعمال درامية خلال عام 2021 الذي شهد لها حالة من النشاط الفني، والأعمال الفنية هي : الاختيار 2، وهجمة مرتدة، اللذان نافسا في السباق الرمضاني، بالإضافة إلى مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» وأيضًا فيلم «باب معزول» الذي لم يتم عرضه بعد.

معلومات عن بسمة نبيل

هي ممثلة مصرية صاعدة قدمت مجموعة من أعمال الدراما التلفزيونية، وبدأت مسيرتها التمثيلية من خلال مسلسل «الحساب يجمع» مع الفنانة يسرا عام 2017، وفي نفس العام قدمت المسلسل الاجتماعي العائلي «سابع جار»، كما لعبت دور سلمى في مسلسل «لمس أكتاف» الذي عُرض في 2019 وحاز على إعجاب المشاهدين وتقدير النقاد، كما قدمت المسلسل الكوميدي «ونسني» ومسلسل «القمر آخر الزمان» في 2020.