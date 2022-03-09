المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

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انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.

وبهذا الفوز يرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة عشر في المركز السادس.

تشكيل المصري أمام طلائع الجيش

في حرسة المرمي: أحمد مسعودي

في خط الدفاع: أحمد شوشة- ياسر حامد – حسن علي – كريم العراقى

فى خط الوسط: عمرو موسي – فريد شوقي – الباس الجلاصى – أحمد حمودي

في الهجوم: محمد عنتر – عمرو مرعي.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

نتيجة مباراة المصري وانبي

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد شريف محمد لاعب انبي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي لتصل إلى محمد شريف الذي راوغ المدافع واخترق من يمين منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.