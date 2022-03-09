وأشار التقرير إلى أنه تم تدريب طلاب قسم الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة بنى سويف التكنولوجية داخل شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" بمدينة بدر، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع فى هذا الشأن؛ بهدف منح الطلاب فرصة تعليمية عملية فى مجالات الطاقة والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهنى جيد، لإكسابهم خبرات متميزة حتى يتمكنوا من المنافسة فى سوق العمل الداخلى والخارجى.
ولفت التقرير إلى أنه خلال فعاليات التدريب، تم تقديم عرض تقديمى وتفصيلى يتضمن شرحا لمنتجات شركة النصر، فضلا عن محاضرة تعريفية عن المصنع وأنواع المحولات الكهربائية التى ينتجها المصنع، كما قام الطلاب بجولة تفقدية للتعرف على أنواع المحولات المختلفة والآلات الكهربائية، وكيفية تصنيع المحولات والمنتجات الكهربائية.
يذكر أن البروتوكول الموقع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين فى مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب؛ للاستفادة من الورش والمعامل المتوفرة فى الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة فى مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، فضلا عن استحداث برامج جديدة مشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتعاون فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مشتركة بين الطرفين، وتقديم مقترحات للدعم الفنى والتكنولوجى والإدارى فى مجالات: (التنمية المحلية، التطوير الادارى، التدريب، تنشيط السياحة، الرعاية الصحية، والتصميم والتطوير العمرانى)؛ للمساعدة فى تطوير المحافظة صناعيا وجماليا وتخطيطيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريب طلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية بشركة النصر للمنتجات الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.