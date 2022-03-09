تدريب طلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية بشركة النصر للمنتجات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول التدريبات العملية لطلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية، بالمصانع والكيانات الصناعية.





وأشار التقرير إلى أنه تم تدريب طلاب قسم الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة بنى سويف التكنولوجية داخل شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" بمدينة بدر، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع فى هذا الشأن؛ بهدف منح الطلاب فرصة تعليمية عملية فى مجالات الطاقة والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهنى جيد، لإكسابهم خبرات متميزة حتى يتمكنوا من المنافسة فى سوق العمل الداخلى والخارجى.

ولفت التقرير إلى أنه خلال فعاليات التدريب، تم تقديم عرض تقديمى وتفصيلى يتضمن شرحا لمنتجات شركة النصر، فضلا عن محاضرة تعريفية عن المصنع وأنواع المحولات الكهربائية التى ينتجها المصنع، كما قام الطلاب بجولة تفقدية للتعرف على أنواع المحولات المختلفة والآلات الكهربائية، وكيفية تصنيع المحولات والمنتجات الكهربائية.

يذكر أن البروتوكول الموقع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين فى مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب؛ للاستفادة من الورش والمعامل المتوفرة فى الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة فى مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، فضلا عن استحداث برامج جديدة مشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتعاون فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مشتركة بين الطرفين، وتقديم مقترحات للدعم الفنى والتكنولوجى والإدارى فى مجالات: (التنمية المحلية، التطوير الادارى، التدريب، تنشيط السياحة، الرعاية الصحية، والتصميم والتطوير العمرانى)؛ للمساعدة فى تطوير المحافظة صناعيا وجماليا وتخطيطيا.