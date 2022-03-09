جدة - نرمين السيد - وأضاف والد الشهيد فى تصريحات خاص لـ"دوت الخليج"، أن التكريم يظهر مدى اهتمام الرئيس بأولاده، فى جميع المجالات الصغير منهم والكبير.
وتابع: "عايز أوجه لكل شاب رسالة، خد بالك من مصر مصر هى أنت وأنا والدك وأخوك وأختك بلاش نسمع للأفكار السلبية التى تؤثر على عقولنا، فمصر تحتاج للجميع".
وأوضح أن "البطل ليس الذى على الجبهة فقط ولكن البطل أيضا فى المصنع والمدرسة، الطبيب المهندس، جميع دول أبطال فى أعمالهم".
وشدد والد الشهيد على أن "التكريم كان له دور معنوى جدا مكنش حد يتوقع إن أكبر شخصية فى الدولة تفتكر ضابط احتياط ملازم أول، وليس الضباط فقط ولكن أيضا كان هناك مجندين يتم تكريمهم، كما أن هناك مدرسة تحمل اسمه بمنطقة عين شمس".
وكان ملازم أول فادى مدحت، الدفعة 135، قد استشهد، فى عام 2018 بسيناء، خلال مشاركته فى العملية العسكرية الشاملة سيناء للحرب ضد الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد الشهيد فادى مدحت لـ دوت الخليج: شرف كبير لنا التكريم من رئيس الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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