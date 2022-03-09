جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الشهيد عبد الله البهنسى استشهد 6 ديسمبر الماضى، بعد أن تعرض للإصابة فى مالى فيما تم نقله إلى العاصمة السنغالية داكار للحصول على الرعاية الطبية قبل أن يستشهد عقب 15 يومًا.
وأضاف أن سفير مصر بالسنغال وقادة الشهيد كانوا على تواصل دائم مع أسرته طوال فترة إصابته، فيما استمر التواصل الدائم من قبل مختلف الجهات وفى مقدمتها قيادة المشاة منذ استشهاده وحتى الآن.
واختتم والد الشهيد الرائد عبد الله البهنسى، مؤكدًا سعادة الأسرة وفخرهم بتكريمهم خصوصًا أنه جاء فى يوم الشهيد ومن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد الشهيد عبدالله البهنسى يروى لمبتدا تفاصيل استشهاده ويشكر الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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