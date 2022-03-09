حياة كريمة.. التضامن توقع بروتوكولا مع مدرسة ابتكار خانة لدعم قرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة إيمان بيبرس العضو المنتدب والمؤسسة لمدرسة ابتكار خانة ودكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لدروسوس مصر ولبنان والأردن، الملحق الثانى لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن ومدرسة ابتكار خانة ومؤسسة دروسو، وذلك بتخصيص مبلغ 2.700.000 جنيه من مشروع ابتكار خانة الممول من دروسوس لتنفيذ أنشطة بروتكول التعاون بين مدرسة ابتكار خانة ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لدعم قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والعمل وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن توقيع الملحق الثانى هو استكمال لبروتوكول التعاون بين الوزارة وأول مدرسة فى مصر والوطن العربى والتى تهتم بدعم مشروعات الفتيات والشباب وتحويلها لمشروعات قابلة للتطبيق، وذلك من أجل تحقيق اللامركزية لمدرسة ابتكار خانة ونقل خبرتها لجميع محافظات مصرو، وسوف يتم التركيز على المحافظات التى يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبها، أشارت الدكتورة إيمان بيبرس المؤسسة والعضو المنتدب لمدرسة ابتكار خانة أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى ومدرسة ابتكار خانة تتلاقى فى دعم شبابنا فى محافظات الصعيد لدخول مجال ريادة الأعمال الاجتماعية عن طريق عمل مشروعات تحل مشاكل اجتماعية ملحة إلى قيام المدرسة بتدريب الشباب على كيفية تحويل مشروعاتهم لخطة تنفيذ وميزانية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى قيامهم بالتدريب على كيفية استدامة هذه المشروعات وفتح فرص عمل.

وأضافت بيبرس بأنه بالشراكة مع دروسوس قد تم تخصيص مبلغ 2.700.000 جنيه من أجل انشاء حاضنات ريادة أعمال اجتماعية فى محافظات صعيد مصر من أجل الوصول لكل شبابنا.



و صرحت الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس مصر والأردن ولبنان بأن هذه الشراكة جاءت فى إطار هدف مؤسسة دروسوس من دعم الشباب من المحافظات الأكثر احتياجا، وتحقق مجتمع يعيش فيه الشباب ويحصل على فرص متكافئة لتنمية ذاته.