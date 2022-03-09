جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:" جميعنا اليوم من أهالى الشهداء كنا مرفوعى الرأس بتكريم الدولة لنا وقيادتها السياسية". ووجه رسالة لأسر الشهداء قائلا:" أبطالنا كانوا رجالة وسابوا لنا سيرة عطرة". كما وجه رسالة للجنود المصريين فى مواقعهم قائلا:" ربنا يحفظكم ويجعلكم ذخرا لمصر وربنا يحفظكم من كل عدو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد الشهيد أحمد عبد الحميد لمبتدا: سعيد بتكريم الرئيس.. وربنا يحفظ جنودنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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