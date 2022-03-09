عاجل- بعثة الوداد المغربى تصل مطار القاهرة لمواجهة الزمالك (صور)

جدة - نرمين السيد - وسهلت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات وصول بعثة فريق الوداد المغربى عقب وصولها من كازابلانكا، عبر مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة، التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

وكان الزمالك، استأنف تدريباته على ملعب النادى تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد للفريق استعدادا لمباراة الوداد.