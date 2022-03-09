عاجل- إجراءات الحكومة لتأمين السلع فى الأسواق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفى، اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة سبل مواجهة الحكومة لظلال الأزمة العالمية.





واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذى يعقد بتواجد عدد من الوزراء، يأتى فى ضوء حرص الحكومة، كعادتها فى مختلف الأزمات والتحديات، على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصرى؛ حتى نتجاوز معا هذه الشدائد والمحن، لافتا إلى أن هذا النهج مستمر منذ أزمة جائحة "كورونا"، حيث أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود، والقدرة على تخطى هذه الأزمة الكبيرة، ونجحنا فى تحقيق معدلات تنمية شهد لها العالم أجمع، رغم كل التحديات والصعاب التى واجهت الدولة فى هذا الشأن. وقال مدبولى: اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر فى الأزمة الجديدة وهى الأزمة الروسية الأوكرانية، التى طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالى علينا فى مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة.

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