/684426/عبد-الرحيم-كمال-نستمد-من-أرواح-شهدائنا-عزة-وروح-وعزيمة-كبيرة

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إن يوم الشهيد هو يوم عظيم جدا، مشيرا إلى أنه نال الشرف بتكليفه من قبل الشئون المعنوية أنه يقوم بكتابة الاوبرايت الذي عرض اليوم في الاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد افتاح السيسي.

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وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، اننا نستمد من أرواح شهدائنا عزة وروح وعزيمة كبيرة، موضحا أن الشهيد ليس روح فقط تتنعم في الجنة ولكن روح لها أثر إيجابي على الجميع.

نستمد من أرواح شهدائنا عزة وروح وعزيمة كبيرة

وتابع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال أن في وطننا مصر هناك أشخاص يقدمون أرواحهم بكل فداء من أجل حمايتنا وحماية الأراضي المصرية ضد أي خائن أو من يفكر في العبث في هذا الوطن العظيم.

وأوضح عبد الرحيم كمال أنني أتمني أن أكون قدمت جزء بسيط من أحاسيسي وشعور أهالي الأبطال الذين أستشهدوا في سبيل الوطن، متابعا أن الله هو الذي يمدينا ويعطي لنا كل الأشياء الخير التي نريدها وتكون لنا خيرا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد القى الرئيس السيسى اليوم الاربعاء كلمته اثناء فعاليات الندوة التثقيفية ال35 للاحتفال بيوم الشهيدان، قائلا ان الاحتفال بيوم الشهيد هو مناسبة متجددة لتكريم ابناء مصر المخلصين والشجاء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، ومن اجل ان نتذكر تلك التضحيات التى قد لا يشعور بحجمها الهائل الا كل من قدم شهيد للوطن او مصابا.