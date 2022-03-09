/684450/صحة-سوهاج-تعلن-توريد-6-أجهزة-جديدة-لتطوير-مستشفى-سوهاج-العام

قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة فى سوهاج، أنه تم تزويد مستشفى سوهاج العام بعدد من الأجهزة وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير قطاع الصحة ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة"

وأكدت مدير العلاج الطبيعي بمديرية الصحة فى سوهاج أن جهاز الصدمات الكهربية واحداً من أبرز الأجهزة التى تم ادخالها حديثا ضمن منظومة التطوير داخل مستشفى سوهاج العام، مضيفة أن هذا الجهاز يتمكن من علاج العديد من الحالات أبرزها تلف العضلات، والتمزق، وكذلك تلف الأوتار، وأضافت أن المحافظة تشهد تطوراً كبيراً فى قطاع الصحة منذ انطلاق مبادرة “حياة كرمة” والتى ساهمت بشكل كبير فى تطوري الخدمات الطبية التى تقدمها المحافظة للمواطنين.

وأوضحت أيضاً، أن هناك عدداً من القوافل الطبية المجانية والتى تقدمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة للكشف المجانى على المواطنين والتى ستتجول بين قري المحافظة تباعاً لضمان توصيل الخدمة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

لجنة شباب البرلمان تزور سوهاج

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها لمحافظة سوهاج ، بعقد لقاء حوار مفتوح مع شباب المحافظة للاستماع لهم والتعرف علي مشاكلهم للعمل علي حلها .

وطالب شباب سوهاج ، لجنة الشباب والرياضة ، بدعم مراكز الشباب في سوهاج ، خاصة انه هناك العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب بسبب نقص الدعم المقدم للهيئات الشبابية بالمحافظة مؤكدين أن المحافظة تحتاج الي تضاعف الجهود من وزارة الرياضة للتغلب علي المشكلات التي تواجههم .

كما شدد الشباب علي ضرورة منح برلمان الشباب بسوهاج ، فرصة حقيقية للتواصل مع باقي برلمانات شباب مصر ، فضلا عن تخصيص وزارة الشباب بدل انتقالات لمعسكرات الشباب.

وأكد احد الشباب المشاركين ، أن محافظة سوهاج لا يوجد بها أي مقومات لاستضافة الاحداث الرياضية الكبري ، مطالبا بانشاء مدينة رياضية في المحافظة تضم مختلف المنشآت الرياضية .

وفي بداية كلمته قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، إن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خاصة ان القيادة السياسية غيرت رؤية التعامل مع الشباب ، لتطبق قاعدة التمكين بعد ما كنت الدولة تتحدث في السابق عن التأهيل .