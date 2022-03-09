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أطلق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.

دوت الخليج

ويبقي الأثر.. إطلاق اسم النائب أحمد زيدان على مركز شباب الساحل

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من نواب التنسيقية بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرار بأن يصبح مركز شباب الساحل مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن أحيى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، ذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب. وشارك أعضاء التنسيقية طابور الصباح مع أبناء الشهيد عادل عبدالحميد بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، بالإضافة إلى النائبة إيمان الألفي، زوجه الشهيد عادل عبدالحميد. كما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد. يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.