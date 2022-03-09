/684447/18-ألف-جنية--أرتفاع-جنوني-في-أسعار-طن-الحديد

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إرتفاع سعر طن الحديد المسلح اليوم له عدة أسباب وهي أرتفاع أسعار المواد الخام واتأخير في تسليم المواد الخام للمستوردين علي مستوي العالم.

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وأضاف الجيوشي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان انخفاض الطاقات الانتاجية في المصانع بسبب عدم وجود مواد خام بشكل واضح وملحوظ هو من أسباب ارتفاع أسعار الحديد.

طن الحديد يصل لـ 18 ألف جنية

وتابع عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن طن الحديد يصل لـ 18 ألف جنية والزيادة مستمرة بعد ارتفاع أسعار البليت عالميا.

وأوضح طارق الجيوشي أن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب الرئيسي في أرتفاع سعر المواد الخام للبليت وخاصة أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي للبليت وهذا قد يؤثر على الطاقات الانتاجية وهذا سوف يقوم برفع أسعار الواحدات السكنية.

سعر الاسمنت

وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 2600 جنيه، أسمنت رويال المنيا سجل ألفين و430 جنيهًا، وأسمنت حلوان المنيا سجل ألفين 500 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك، زيادة تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، مصاريف النقل من محافظة إلى أخرى.

ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامــة والإحــصاء، أكد خلال النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2021، التي أصدرها اليوم.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 2.63 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 12.4