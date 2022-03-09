/684446/تدريبات-بدنية-قوية-للاعبي-الزمالك-قبل-مباراة-الوداد

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخصص فيريرا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال مران اليوم استعداداً لمباراة الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقام فيريرا بتحفيظ لاعبي الزمالك، بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بجانب العمل على تعديل من اخطائهم .

واجتمع فيريرا مع لاعبي الزمالك وطالبهم بتحقيق الفوز على الوداد، نظراً لأهمية المباراة بأنها فاصلة في مشوار القلعة البيضاء الأفريقي.

فيريرا عن مباراة الوداد: «يا نبقى كل شئ يا ولا حاجة»

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق قبل بداية المران نحون الفترة القادمة بعد إستلامة مهمة التدريب.

وتحدث مع اللاعبين وقال لهم: "لو عندك فرصة في الحياة لازم تاخد الفرصة، الكل لازم يبقى عنده مسئولية عشان نحط النادي على الطريق الصحيح".

وأضاف: "بالنسبة لي شرف ليا أني أكون موجود في تدريبات الزمالك، وفي الملعب الموجود بينا لا يجب أن يكون كلام بل فعل فقط".

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".

وأختتم قائلاً: "لازم تفتكروا أننا مع بعض هنكسب كل البطولات اللي قدامنا ومافيش حد هيقدر يوقفنا".

مرتضى منصور: مباراة الوداد هي الأخيرة لي مع الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".