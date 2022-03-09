/684444/هسجنها-حورية-فرغلي-تتشاجر-مع-حارس-العقار-بسبب-إحدى-زائريها--فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو صادم للفنانة المصرية حورية فرغلي وهي تنفعل على حارس العقار التي تسكن به بسبب إحدى زائريها.

دوت الخليج يرصد شجار الفنانة حورية فرغلي مع حارس العقار بسبب إحدى زائريها.

حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

وظهرت فرغلي في الفيديو وهي تهاجم حارس العقار بنبرة صوت عالية قائلة: "مين نادية دي، المسموح له بالدخول هي أمي بس.. ما تديش أمر لحد أبدًا أنت فاهم.. لأن أنا هطلع اسجنها دلوقتي".

حورية فرغلي تكشف عن أغلى أحصنتها

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة حورية فرغلي في برومو حلقتها المنتظرة في برنامج «حبر سري»، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة «القاهرة والناس» عن أغلى حصان قامت بشرائه، قائلة: "مليون جنيه إسترليني".

تصريحات حورية فرغلي مع لميس الحديدى

وكانت حورية فرغلي حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي وفجرت عددًا من التصريحات المثيرة للجدل وجاءت كالآتي:

أصدقائي تخلوا عني وتعرضت للتنمر بسبب شكلي.

- أوضحت أنها كانت تركب حصانًا بدون سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها، حيث سقطت وأصابت بإنزلاق غضروفي بسبب السقطة.

- نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين أكثر الفنانين الذي دعموني.

- تحملت الكثير خلال رحلتي العلاجية، كما أني فقدت الكثير من ممتلكاتي.

بعت الفيلا والعمليات تكلفت 5 ملايين جنيه.

- بعد مسلسل «ساحرة لجنوب»، تعرضت للعنة وكنت مريضة طول الوقت ووصل وزني إلى 49 كيلو، وكان سبب مرضي غير معروف، واستمر المرض إلى أن تخلصت من عمل تمت كتابته لي، العمل كُتب فيه تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش، ويقف زواجها ورزقها وخلفتها، وهي الأشياء التي حصلت لي.

أؤمن بالسحر والأعمال، واحصن نفسي بالاستماع لسورة البقرة كل يوم جمعة.

- حياتي ليست سهلة أو وردية كما يظن الكثير من الناس، ومنذ صغري وأنا وحيدة.

- أشتري الكلاب لأشعر بأني محبوبة.

- فقدت الثقة في نفسي خلال فترة علاجي وكنت حاطة ورق فويل على المرايات عشان مبصش لنفسي خالص لمدة عامين وكنت أعاني من الاكتئاب.