مسلسلات شهر رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج

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شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة البوستر الرسمي لها من مسلسل «يوتيرن» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.

دوت الخليج يرصد لكم صورة البوستر الرسمي لمسلسل «يوتيرن» من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

البوستر الرسمي لمسلسل «يوتيرن»

طرحت ريهام حجاج البوستر الرسمي للمسلسل، ولاقى البوستر تفاعل كبير من قبل متابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

القنوات العارضة لمسلسل «يوتيرن»

ومن الجدير بالذكر، أن يُذاع مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج من خلال عدة قنوات فضائية بالإضافة إلى بعض المنصات فنية وهم «ON E»، «CBC»، «الحياة»، «المحور»، «القناة الأولى المصرية» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الأصلية.

فريق عمل مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ريهام حجاج، محمد كيلاني، محمود حافظ، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث المسلسل حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل، كما يشكل مسلسل «يوتيرن» عودة للفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، و يشارك في العمل من خلال تأدية دور الطبيب «حاتم الكردي».

معلومات عن ريهام حجاج

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا وتبلغ من العمر 35 عام، تخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها كان فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل «أزمة سكر».

لها العديد من الأفلام، مثل: سفاري عام 2010، وبعد الطوفان عام 2012، واحد صعيدي عام 2014، يوم مالوش لازمة عام 2015.

كما لها العديد من المسلسلات، مثل: عام 2010 أزمة سكر، عام 2012 كاريوكا، وغيرها من المسلسلات الأخرى.