/684441/مايسة-عطوة-تكريم-الرئيس-السيسي-لأسر-الشهداء-هو-تجسيد-لسيرة-شهداء-الوطن-الذين-تعاقبت-مواكبهم-عبر-التاريخ

هنَّأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ما يعكس مسئولية الدوله تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم وأنها لا تنسي فضلهم.

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واردفت عطوة، أن تكريم رئيس الدوله لاسر الشهداء هو تجسيد لسيرة شهداء الوطن الذين تعاقبت مواكبهم عبر التاريخ ستظل خالدة في الوجدان وأوسمة شرف وفخر نعتز بها يتخذها الأفراد مثلا وقدوة حسنة، ويجسدها المجتمع تماسكا وتلاحما، فالشهادة هي أعلى درجات الإخلاص والتفاني في حب الوطن، والأمم العظيمة تبنى بالتضحية وصادق الانتماء.

مايسة عطوة: تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء هو تجسيد لسيرة شهداء الوطن

وأكملت عضو مجلس النواب: في هذا اليوم المجيد، الذي نعلي فيه من قيم البذل والفداء والتضحية، نرفع أسمى آيات التقدير والإجلال لكوكبة شهدائنا الأبرار الذين بذلوا الدماء والأرواح، أداء للواجب المقدس، ونصرة للمظلوم، ودفاعا عن الحق، وصونا لدولة الإمارات التي أسسها آباؤنا على قيم العطاء والفداء والانتماء والولاء والشجاعة.

ووجهت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كل الشكر والتقدير لاسر الشهداء على شهداء مصر اللذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نحيا ونعيش، فلهم كل التقدير والاحترام