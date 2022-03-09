/684440/نائبة-مستقبل-وطن-تشارك-في-فاعليات-الجمعية-العامة-لبرلمان-البحر-المتوسط

شاركت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، في فاعليات الجمعية العامة الـ16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس 2022 في دبي.

دوت الخليج

نائبة« مستقبل وطن».. تشارك في فاعليات الجمعية العامة لبرلمان البحر المتوسط

وحضر افتتاح الاجتماعات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وجينارو ميجليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ويُمثل البرلمان المصري بغرفتيه بـ5 أعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط «4 نواب و1 شيوخ»، النائب كريم درويش والنائب محمد السباعي، والنائب يحي عيسوي، والنائبة رشا رمضان، ويضم 32 دولة ممثلين للدول المطلة على البحر المتوسط والخليج العربي.

ويتم استعراض بعض التقارير التي تم إعدادها من قِبل لجان الجمعية مثل تقرير ومشروع القرار بشأن الهجرة، والتزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك تقرير ومشروع القرار بشأن معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الابيض المتوسط.

كما يناقش تقرير ومشروع القرار بشأن إعادة البناء بشكل أفضل: للانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير covid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، وكذلك «تقرير ومشروع القرار بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الابيض المتوسط.. الحاجة إلى عمل مشترك فوري»، وغيرها من التقارير التي يتم مناقشتها والتصويت عليها من أعضاء البرلمان.