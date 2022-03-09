/684438/النائب-خالد-مصطفى-شهداء-الوطن-ضربوا-أروع-الأمثلة-في-التضحية-والفداء-والدفاع-عن-تراب-الوطن

هنَّأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

دوت الخليج وقال مصطفي في تصريحات صحفية له اليوم، إن شهداء الوطن الأبطال سيبقون على الدوام علامة مضيئة ونجومًا ساطعة في تاريخ البلاد، نستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر، ويستذكر من بذلهم وعطائهم العمل والانجاز، وحماية الوطن ومقدراته، مؤكداً أنهم يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره. النائب خالد مصطفى: شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن وقدم عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للمصريين ولكل أم شهيد وزجة وابنه وابن علي ماقدموة من غالي فداءا للوطن ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.

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