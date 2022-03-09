آخر تطورات أكرم توفيق وعمار حمدي في البرنامج التأهيلي بعد الصليبي

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كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ثنائي الفريق، في البرنامج التأهيلي لأكرم نوفيق وعمار حمدي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أجرى ثنائي النادي الأهلي أكرم توفيق وعمار حمدي، عملية الرباط الصليبي، في وقت سابق، بعد تعرض أكرم لقطع في مباارة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا مع المنتخب الوطني، وعمار في تدريبات المارد قبل انطلاقة منافسات كأس العالم للأندية بالإمارات.

أحمد أبو عبلة عن ثنائي الفريق

وأكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق يسير بشكل مميز في تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأوضح أن الفريق الذي يشرف على حالته في مركز سبيتار بالدوحة أثنى بشدة على فترة التأهيل التي خضع لها عقب الجراحة التي أجريت له تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك.

وأشار إلى أن عمار حمدي الذي أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي بانتظام حاليا تمهيداً لسفره إلى الدوحة لاستكمال فترة التأهيل.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.