/684435/لأول-مرة-بعد-حرب-روسيا-وأوكرانيا--إنخفاض-كبير-في-سعر-البترول

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن المفترض بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن أمس وصدور الحظر على واردات النفط الروسي لأمريكا، كان من المفترض أن تكون هناك هزة وزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

دوت الخليج

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي الإ أن أسعار النفط انخفضت اليوم بنسبة 5%.، مشيرا أن سعر السولار أنخفض عن أمس بنسبة 12%.

أسعار النفط انخفضت اليوم

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنزين انخفض اليوم 3.5% رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسية.

وأوضح المهندس مدحت يوسف أن تصريحات الدولة الأمريكية والدولة الروسية لم يأثروا على أسعار النفط العالمي اليوم بل بالعكس أثر ذلك بالايجاب بمعني إنخفاض أسعار النفط والمنتجات البترولية.

ومن جانبه قال اسامة كمال، وزير البترول، ان التشابك الروسى الغربى والأزمة الروسية الاوكرانية هى صراع شديد على القوة والطاقة، موضحا ان منطقة الشرق الأوسط ووسط اسيا تمتلك حوالي ٦٠٪ مناحتياطىالعالممنالنفطسواءالبترولاوالغاز.

وأوضح اسامة كمال،عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع عبر قناة صدى البلد، ان العقوبات الاقتصادية التى تم فرضها على روسيا أدت إلى حالة من الترقب العالمى، مما دفع جميع الأسواق لتخزين كميات كبيرة من النفط والغاز.

وقال ان روسيا قد أعلنت امس الثلاثاء انها لن توقف إمداداتها إلى أوروبا، معلقا ان هذا الأمر متوقع لانه فى حالة وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا يعنى اعلان حالة الحرب على أوروبا بالكامل وبداية الحرب العالمية الثالثة.