عرض 11 فيلمًا بمهرجان الإسماعلية ضمن مسابقة الطلبة

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دوت الخليج يرصد الأفلام المعروض بمهرجان الإسماعلية.

فيلم «أبي لم يمت بعد»

يعرض فى مسابقة أفلام الطلبة الفيلم الروائي القصير «أبي لم يمت بعد» للمخرج مروان موفق الذى يتحدث من خلاله عن شقيقان يلتقيان للمرة الأولى منذ سنوات فى يوم وفاة والدهما.

فيلم «الشاطر حسن»

ويشارك المخرج زياد غريب بفيلمه الروائى القصير «الشاطر حسن»، والذي تدور أحداثه حول حسن طفل من أطفال الشوارع عمره لا يتعدى التسعة سنوات ويعول نفسه فيخرج صباحًا ليجمع البلاستيك من القمامة ليبيعه وتقابله فتاة انتهازية لتلتقط له صورة لتكسب تعاطف من الناس عن طريق السوشيال ميديا.

فيلم «دي أول مرة»

كما يعرض فيلم «دى أول مرة؟» للمخرج رؤوف، وقصته عن امرأة شابة تتعرض لمخاوف لانها بمفردها وتحاول أن تتغلب عليها، بالإضافة إلى فيلم «عن الحرب» للمخرجة سلمى الشرنوبى وتدور الأحداث حول ابنة تحدثا والدها عن ذكرياته وتستكشف أن الأمور ليست دائماً كما تبدو فى ظاهرها.

فيلم «لحظات»

ويقدم فيلم «لحظات» للمخرج أحمد عادل، والذي تدور أحداثه حول ليلة البروفة و«نسمة» راقصة البالية وزملائها الاستعداد للحفلة ولكن تمر على نسمة عدة لحظات تتوقف عندها، و الفيلم التسجيلى «الاويمجى» للمخرج مايكل يوسف أنور، وقصة الفيلم عن نجار أويمه أصم يعمل بمساعدة زوجته فى مهنته التى ورثها عن أجداده.

فيلم «أوليب»

وينافس ضمن المسابقة فيلم «أوليب» وهو عمل وثائقى عن حلايب وشلاتين يتناول العادات والتقاليد الخاصة بالمكان والأهالي، وعن فيلم « عروسة هابو» تدور القصة عن فاطمة فتاة عشرينية، متزوجة، عقيمة يئست من الذهاب إلى الأطباء دون جدوى فقررت اتباع طقوس الخلفة الموروثة من أساطير مصر القديمة فى صعيد مصر.

وينضم لهم فيلم «كيف تجعل اثنان يقعان فى الحب؟» وتدور الأحداث حول مخرجة تبحث عن الحب وكيفية خلقه، فتقرر عمل تجربة لإيقاع شاب وفتاة فى الحب بعد إقناعهما صنعها فيلما رومانسيا عنهما، كما تحاول إيقاع كاتب فى حبها، بإشراكه في كتابة المشروع الوهمية إلا أن ما خططت له لم يسير بالشكل الذي أردته.

وأخيرًا فيلم «لقمة المستحية» للمخرج ماريو رمزى حنا لقمة المستحية ويحكي الفيلم عن عالم سريالي سخيف ، يأخذ لم شمل عائلي أحمق منحى سيئا، و فيلم «منكش» يرصد أربعة من اخطر رجال االعمال الغير مشروعة يجتمعون من اجل عملية كبيرة تجمعهم الول مرة معا فتحدث مفاجئات لم تكن فى الحسبان.