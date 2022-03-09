/684432/نائب-التنسيقية-يشارك-في-فاعليات-الجمعية-العامة-لبرلمان-البحر-الأبيض-المتوسط

يشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، في فاعليات الجمعية العامة الـ16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس 2022 في دبي.

دوت الخليج

نائب «التنسيقية» يشارك في فاعليات الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

ويُمثل البرلمان المصري بغرفتيه بـ5 أعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط «4 نواب و1 شيوخ»، ويضم 32 دولة ممثلين للدول المطلة على البحر المتوسط والخليج العربي.

ويناقش البرلمان الأورومتوسطي خلال جمعيته العامة الحالية العديد من القضايا الاقليمية وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وكذلك الأزمات الموجودة في المنطقة.

ويتم استعراض بعض التقارير التي تم إعدادها من قِبل لجان الجمعية مثل تقرير ومشروع القرار بشأن الهجرة، والتزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك تقرير ومشروع القرار بشأن معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الابيض المتوسط.

كما يناقش تقرير ومشروع القرار بشأن إعادة البناء بشكل أفضل: للانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير covid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، وكذلك «تقرير ومشروع القرار بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الابيض المتوسط.. الحاجة إلى عمل مشترك فوري»، وغيرها من التقارير التي يتم مناقشتها والتصويت عليها من أعضاء البرلمان.

وكان أحيى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، ذكرى يوم الشهيد مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب.

وشارك أعضاء التنسيقية طابور الصباح مع أبناء الشهيد عادل عبدالحميد بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، بالإضافة إلى النائبة إيمان الألفي، زوجه الشهيد عادل عبدالحميد.

كما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام.