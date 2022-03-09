"مودرن جاس" لسكان العاشر من رمضان: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أنه سيتم ملء تنك الرائحة الخاص بمأخذ شبكة الإسكان القومى بمدخل العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك غدًا الخميس الموافق 10 مارس الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث أن أعمال ملء تنك الرائحةهى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.