بعد تكريمه.. زوجة الشهيد حسين الجزار: ابنى عايز يطلع ظابط وياخد حق الشهداء

جدة - نرمين السيد - مع الاحتفال بيوم الشهيد، الذى يحل فى التاسع من مارس كل عام، لا أحد ينسى الأبطال الأبرار من رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعا فى سلام وأمان، فهم باقون فى ضمير وذاكرة الوطن، ببطولاتهم وتضحياتهم، التى ساهمت فى التمهيد للإنتاج والعمل، وظهور الجمهورية الجديدة.





من هؤلاء الأبطال هو الشهيد رائد حسين عبد الله أحمد محمد الجزار، والذى استشهد دفاعا عن قسم شرطة العريش ضد الاعتداء الذى وقع عليه عقب أحداث 25 يناير 2011.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسر الشهداء، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء المكرمون هو الشهيد البطل رائد حسين عبد الله أحمد محمد الجزار، حيث تسلم التكريم أرملته مروة أحمد مصيلحى ونجله عبد الله.

وعقب التكريم أبدت مروة أحمد مصيلحى زوجة الشهيد الرائد حسين عبد الله أحمد الجزار، سعادتها بتكريم الرئيس السيسى لها هى وابنها فى احتفالية يوم الشهيد.

وقالت مروة أحمد مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية dmc، إنها تشعر بالفخر لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لزوجها الشهيد، مشيرة إلى هذا التكريم أسعد ابنها عبدالله، والذى قال "بابا رافع راسى وعايز أطلع ظابط وأكمل مسيرته".

وأضافت مروة أحمد: "الرئيس السيسى سأل ابنى عبدالله عايز تطلع إيه، ورد عليه قائلا: "عايز أطلع ظابط وأخذ بحق كل الشهداء".

وتابعت مروة أحمد: "سعيدة بابنى عبدالله الذى يرغب فى أن يكون ضابطا عندما يكبر فى السن كى يستكمل مسيرة والده فى الكفاح والحفاظ على الوطن".

يذكر أنه فى 13 أكتوبر 2011 قرر المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية وقتها، إطلاق اسم الشهيد النقيب حسين عبد الله الجزار، على مدرسة طه شبرا الابتدائية الجديدة، تخليدا لذكراه، حيث استشهد دفاعا عن قسم شرطة العريش ضد الاعتداء الذى وقع عليه عقب أحداث 25 يناير 2011.

وسبق أن أقام أهالى قرية طه شبرا جنازة شعبية مهيبة للشهيد البطل حضرها محافظ المنوفية يرافقه مدير أمن المنوفية والمستشار العسكرى بالمحافظة ولفيف من قيادات المحافظة، وأكد المحافظ على تقديره الكامل لدور الشهيد البطل.