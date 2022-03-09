تفاصيل لقاء وزيرى خارجية مصر والسودان على هامش مجلس الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السودانى المُكلف "على الصادق على"، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان فى كافة المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التى تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل.





كذلك، أكد الوزيران استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التى تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الجانبان المصرى والسودانى على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام فى جمهورية السودان. هذا، وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار السعى نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقى حول سد النهضة، بحيث يفضى ذلك إلى اتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبى إلى الانخراط الفعّال فى هذه المفاوضات فى أسرع وقت ممكن.

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