الزمالك يدعو بعثة الوداد لزيارة النادي

دعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الوداد المغربي الإدارية لزيارة مقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت دعوة إدارة الزمالك للوداد في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الفريقين، قبل الواجهة الهامه بينهم يوم الجمعة القادمة ضمن مبارايت الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام الوداد، بعد الخسارة اللقاء الماضي بنتيجة 3/1 بالإضافة إلى تعادل أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليمتلك الزمالك لنقطتين من 3 مباريات.

ووصلت بعثة الوداد إلى القاهرة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، وكان في إستقبالهم باسم مسئول العلاقات العامة بنادي الزمالك.

أول طلبات فيريرا في الزمالك.. قفل البوابة قبل التدريبات بساعة

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

ميدو: فيريرا سيدرب 25 لاعب فقط في الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول تعاقد الفريق مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلفاً لباتريس كارتيرون.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "فيريرا قال مش هيدرب أكتر من 25 لاعب والباقي هيلعبوا في فريق الأمل الذي سيتم إنشاءه في الفريق وعليهم عدم الإحباط".

تصريحات ميدو

واضاف: "لو جهاز فيريرا هينجح بنسبة 70% مع وجود إسماعيل يوسف هينجح بنسبة 90% وهو الحل السحري للزمالك وابن النادي، لأنه عارف النادي كويس وعارف اللاعيبة ونجح في تلك المهمة من قبل، ولديه خبره كبيرة".

وأكمل: "وجود فريرا هينقل الزمالك بشكل كبير، والدوري لسه في الملعب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والمنافسة أشتعلت بشكل كبير".