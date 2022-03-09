إيمان الحصري تؤدي مناسك العمرة بعد تعافيها من وعكتها الصحية «صور»

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أدت الإعلامية المصرية إيمان الحصري مناسك العمرة بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعافيها من وعكتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد تأدية الإعلامية إيمان الحصري لمناسك العمرة بعد تعافيها من وعكتها الصحية.

إيمان الحصري بالحجاب من أمام الكعبة

وشاركت الحصري جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لها بالحجاب من أمام الكعبة، وعلقت عليها داعية: "يا رب الستر و الصحة و العافية، اللهم عوضني خيراً مما فقدت و بارك لي بما هو آتٍ واجعلني بك قوية".

وأضافت: "وأكتب لنا الخير و قربنا له و أبعد عننا شرار خلقك و أبعدنا عنهم واجعلنا راضين بما قسمته لنا يا رب العالمين".

إيمان الحصري تتعرض لوعكة صحية بسبب خطأ طبي

وكانت إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر بسبب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

و كشفت الإعلامية المصرية تفاصيل الأزمة الصحية الشديدة التي عانتها على مدى 8 أشهر.

إيمان الحصري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية مع صاحبة السعادة

وقالت إيمان الحصري خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمه إسعاد يونس، إن الأزمة تفاقمت بسبب تكرار الأخطاء الطبية، ما أدى لخضوعها لـ 7 عمليات جراحية في أقل من شهر.

وتابعت: "حياتي كانت طبيعية وصحتي كانت كويسة، كان عندي مشكلة المفروض أعمل لها عملية، ودخلت على أساس إنها عملية بسيطة وهطلع بعد يومين، فقعدت 8 شهور، مضيفة، المشكلة مش في العملية، المشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، والمشكلة الأكبر طريقة التعامل مع الكارثة اللي حصلت".

وأردفت: "الدكاترة اللي تابعوا الحالة قالوا اللي حصل كان مهزلة، وكان ممكن لو تم اتخاذ إجراءات صح حتى مع الخطأ الكبير مقعدش الفترة دي كلها في المستشفى، وأتجنب كم المضاعفات الكتيرة، وعملت 7 عمليات في 21 يوما، وكل مرة آخد بنج كلي، وفي كل مرة أطلع الوضع يسوء أكثر".

واسطردت: "الخطأ الطبي حصل في منطقة الأمعاء في القولون، وأحيي الفريق الطبي في مستشفى وادي النيل لأنهم أنقذوا حياتي قبل ما اسافر ألمانيا، دخلت دوامة عمليات، وفي فترة مكنتش حاسة بحاجة، وكنت ما بين السما والأرض، قعدت في المستشفى 8 شهور، منهم شهر تقريبا في العناية المركزة".

وأضافت: "في الفترة دي كان عندي تسمم في الدم بسبب الأخطاء والمشاكل الكتيرة اللي حصلت في منطقة العملية في المعدة، وابتدوا يعملوا تصرف شبه صح لما كان عدى أسبوعين تقريبا، وفي مرحلة الدكتور خرج قال لإخواتي ادعوا لها، أنا خلصت كل حاجة معاها، وكانت كلمة قاسية جدا، الحقيقة إنهم خلصوا كل الأخطاء الطبية في حالتي".

واختتمت حديثها قائلة: "بقيت حافظة كل 4 أو 5 أيام أنا راجعة العمليات، ومن كتر الألم الشديد جدا بقيت عايزة أدخل العمليات وآخد "بنج" علطول لو هو ده الحل، والحمد لله طول الوقت مفقدتش الأمل، وكنت بقول لإخواتي ده كابوس وهصحى أحكيه، بس بعد شوية بدأت أستسلم إنه مش كابوس".