/684424/النائب-عاطف-كعربان-يوم-الشهيد- يوم-للفخر-والعزة-وتذكر-بطولات-وتضحيات-القوات-المسلحة

هنأ النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب،الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام، قائلا: إنه يوم للفخر والعزة وتذكر البطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ لتحقيق النصر.

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وأكد كعربان في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن يوم الشهيد يعد مناسبة وطنية جليلة ورمز للتضحية والفداء ورد للجميل لشهداء مصر الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، فسيرتهم ستظل خالدة ونبراسًا يضىء الطريق على مدى العقود والسنوات بما قدموه من أرواحهم الغالية للدفاع عن الوطن.

النائب عاطف كعربان: يوم الشهيد يوم للفخر والعزة وتذكر بطولات وتضحيات القوات المسلحة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق الذهبي اللواء عبد المنعم رياض، هو احتفاء ببطولات مصرية ناصعة في أرض المعركة دفاع عن أرض مصر وحرمتها والتصدي للمؤامرة عليه.

وتابع كعربان: علاوة على التضحيات التي قدمها شهداء القوات المسلحة المصرية خلال الحرب على الإرهاب طيلة السنوات الماضية.

الرئيس السيسي: الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير مهما بلغ من قساوة

وكان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، موجها في بداية حديثه الشكر والاعتزاز لأسرة كل شهيد وضحية.

وتابع الرئيس السيسي : أنا كنت عايز اسمعكوا الكلام الي بيقولوه الأسر والأهالى الي قدموا أبنائهم وأزواجهم للوطن.. كلام عجيب والله انهم يتكلموا كده.. طالما فى مصر شعب وأسر ناس كلها بسطاء ده كرم من ربنا."

وأكمل الرئيس السيسي: الاغنية اللي فاتت كانت بتتكلم عن الشهداء والمصابين اللي قدمو جزء من اجسامهم عشان مصر تفضل هي مصر.. احنا كمان بنحرص على ان مصر تبقى موجودة بما يليق بدم كل شهيد".

وتابع:" لما بدأت معركتنا مع الارهاب في 2013 و2014 كان الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل علطول ولا ايه.. وكنت واثق من الله ان الشر لا يمكن ابدا ان ينتصر على أهل الخير.. مهما كان عدواة وقسوة الارهابيين أن ينجح على خير".