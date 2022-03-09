/684423/صور-احتفال-يوم-الشهيد-في-المركز-القومي-للسينما

احتفل المركز القومي للسينما برئاسة زينب عزيز بيوم الشهيد، في مكتبة مصر العامة، اليوم الأربعاء 9 مارس، وحضر هذه الإحتفالية عدد كبير من الجمهور مما شكل إحتفالًا كبيرًا بهذا اليوم العظيم.

دوت الخليج يرصد إحتفال المركز القومي للسينما بيوم الشهيد في مكتبة مصر العامة

المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى يوم الشهيد بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي

تعاون كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالقاهرة برئاسة دكتور عز الرجال فاروق، في إقامة إحتفالية كبيرة بمناسبة يوم الشهيد، في مكتب مصر العامة، بحضور عدد من أهالي محافظة القاهرة من أهالي الشهداء وأعضاء المركز وغيرهم.

عرض فيلم الشهيد ضمن فقرات الحفل

تم عرض فيلم الشهيد، خلال إحتفالية يوم الشهيد التي أقامها المركز القومي للسينما، وهو من إنتاج المركز وإخراج عاطف شكري، والفيلم مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض، الذي كتبه محمد نبيل، وهو يحكي قصص لشهداء الوطن من الشرطة والجيش، وما قدموه من تضحيات وواجهوه من صعوبات.

وأٌقسمة ندوة لمناقشة الفيلم بحضور كل من دكتورة سوسن رضوان ومخرج الفيلم عاطف شكري بإدارة غرب القاهرة، والإحتفالية كلها كانت تحت إشراف مدير عام مركز الثقافة السينمائية الكاتبة أمل عبد المجيد.

إحتفالية يوم الشهيد التي حضرها الرئيس السيسي

أُقيم اليوم حفل ضخم لإحياء ذكرى يوم الشهيد 2022، والتي تتذكر فيها الدولة المصرية شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم فداءًا للوطن واستقراره وامنه، من افراد القوات المسلحة مكن جميع طوائف الشعب، وحضر هذه الإحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وقائدي القوات المسلحة في مصر، وقدمت باقة مختارة من النجوم والفنانين في مجالي التمثيل والغناء فقرات فنية مميزة في هذه الإحتفالية.

حيث قدم كل من خالد الصاوي، ماجدة زكي، أحمد خالد صالح، ميان السيد وأمير رمزي اسكتش تمثيلي عن أسرة الشهيد عند تلقيها خبر أستشهاد ابنها الأكبر، وهو عرض باسم رسالة نور، وصاحبه غناء الفنانين علي الحجار وهبة مجدي بثوبهم الأبيض المريح للعين والنفس، وتابعهم عرض غنائي رائع شارك فيه كورال كبير من الأطفال والشباب، وغنا فيه كل من مي فاروق، بهاء سلطان، جنات وأحمد جمال.