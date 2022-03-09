/684422/محافظ-المنيا-يعلن-خطة-المحافظة-لاستقبال-شهر-رمضان

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، أن المحافظة تعمل تكثيف تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي مستمر على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، لافتاً إلى أن تلك الحملات تأتى من أجل التأكد من مدي صلاحية المنتجات المعروضة للاستخدام الآدمى، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وأشار محافظ المنيا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، وذلك لمواجهة محتركى السلع وضبط الأسواق والتصدى لظاهرة الاحتكار.

وكلف "القاضي" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية

حملات تموينية مكثفة على أسواق المنيا

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تموينية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات جاءت من أهمها مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة، ومخالفة منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي ضبط طن سكر تم تجميعه بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فحص 500 طالب بقوافل جامعة المنيا

أطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية كفر المغربي بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وذلك ضمن القوافل الخدمية الطبية التي تطلقها الجامعة للقرى لسد احتياجاتها خدميًا وبيئيًا وطبيًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 560 حالة في إحدى عشر تخصصًا طبيًا مختلفًا، قام به 17 طبيبًا من كلية الطب البشري، وتم توزيع الأدوية علي المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجاناً، فضلًا عن عقد 4 ندوات تثقيفية حاضر خلالها عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض حول فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، وأعراضه الجانبية والوقاية منه، وندوة ثانية بعنوان حول "الإدمان والتعاطي وكيفية العلاج منه"، وكذلك ندوة عن الفحص الذاتي لأمراض الثدي لطالبات المدرسة الاعدادية، وأخرى عن الأنيميا والغذاء الصحي.