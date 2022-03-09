مسلسلات شهر رمضان 2022.. تعرف على قنوات عرض مسلسل «يوتيرن» لـ ريهام حجاج

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دوت الخليج يرصد القنوات العارضة لمسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج.

قنوات عرض مسلسل «يوتيرن»

يُعرض مسلسل «يوتيرن» للمتألقة ريهام حجاج على عدة قنوات فضائية فضلًا عن منصات فنية وهم «ON E»، «CBC»، «الحياة»، «المحور»، «القناة الأولى المصرية» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الأصلية.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» بطولة نخبة من نجوم الفن أبرزهم ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

ويشكل مسلسل «يوتيرن» عودة للفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، و يشارك في العمل من خلال تأدية دور الطبيب حاتم الكردي.

ريهام حجاج تتألق في وكل ما نفترق

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت الماراثون الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «وكل ما نفترق»، بطولتها إلى جانب أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، أبتن عامر، رانيا يوسف، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمد جمعة، أحمد صيام،والعمل من إخراج مصطفى أبو سيف.