/684416/أيمن-أشرف-قبل-مواجهة-صن-داونز-الأهلي-يلعب-على-التتويج-بكل-بطولة-يدخل-بها

أكد أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزا مهما على حساب بيراميدز في بطولة الدوري، خاصة أن بطولة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وكان مهما للغاية استعادة الصدارة من المنافس المباشر في الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الماضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة مساء في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب سوكر سيتي بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

أيمن أشرف عن مواجهة صن داونز

وأشار إلى أن الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، خاصة أنه فريق مميز، بالإضافة إلى ظروف إقامة اللقاء بعد مباراة بيراميدز ورحلة طيران شاقة وتوقيت المباراة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وأضاف أيمن أشرف أن الأهلي يلعب دائما على الفوز باللقب وتخطي الظروف الصعبة، مؤكدا أنه يثق في قدرة الفريق على الظهور بشكل مميز والعودة من جوهانسبرج بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق لديه طموح كبير في الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة، والعودة إلى كأس العالم للأندية وأن دوافع اللاعبين متجددة باستمرار للفوز بكل البطولات.

دفاع النادي الأهلي

وأضاف أن خط دفاع الفريق يؤدي المطلوب منه بكل جدية، وهناك منافسة قوية بين الجميع، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، خاصة مع ظروف الإصابات وغيرها مشيرا إلى أن الفريق كله يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

وقال أيمن أشرف: "دائما ما يكون هناك تواصل بين اللاعبين في الملعب، وهناك تواصل بيني وبين محمد الشناوي وهو كابتن الفريق وعلاقتنا ممتدة منذ أن تواجدنا في استراحة قطاع الناشئين بالنادي قبل سنوات طويلة وكلنا نتبادل الأدوار في الفريق".

تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

وحرص أيمن أشرف على تقديم التهنئة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني بعد تمديد عقده لمدة موسمين قادمين، مؤكداً أنه مدير فني قدير وصاحب بصمة مؤثرة، وكل لاعب بالفريق يسعى لأن يكون عند حسن ظنه متمنياً له التوفيق في قيادة الأهلي نحو المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي مؤكداً أنهم الداعم الأول والسبب الأبرز في كل ما تحقق من إنجازات، وشدد على أن الجيل الحالي يقاتل من أجل إسعادهم بالبطولات.