/684415/الأهلي-يحتفل-بتكريم-هنا-جودة-من-السيدة-انتصار-السيسي-في-اليوم-العالمي-للمرأة

حرصت السيدة انتصار زوجة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على تكريم لاعبة نجمة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة من تكرية السيدة انتصار السيسي للاعبة النادي هنا جودة.

وعلق الحساب الرسمي للنادي على صورة التكريم بـ : "السيدة انتصار السيسي تكرم بنت الأهلي هنا جودة في اليوم العالمي للمرأة".

تعليق هنا جودة على تكريمها في اليوم العالمي من السيدة انتصار السيسي

كما أعربت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة ، عن سعادتها عقب تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

ونشرت هنا جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” فيديو التكريم .

وعلقت علي الفيديو: " شرُفت بتكريمي من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح في اليوم العالمي للمرأة.

وانضمت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، لصفوف إسلوف السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

وحافظت هنا جودة صاحبة الـ 14 عاما على صدارة التصنيف العالمي لتنس الطاولة تحت 15 عاما، و صدارة التصنيف العالمي تحت 17 عاما، فيما احتلت المركز الرابع في التصنيف العالمي تحت 19 عاما.

يلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الماضية.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.