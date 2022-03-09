/684414/فيريرا-عن-مباراة-الوداد-يا-نبقى-كل-شئ-يا-ولا-حاجة

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق قبل بداية المران نحون الفترة القادمة بعد إستلامة مهمة التدريب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث مع اللاعبين وقال لهم: "لو عندك فرصة في الحياة لازم تاخد الفرصة، الكل لازم يبقى عنده مسئولية عشان نحط النادي على الطريق الصحيح".

وأضاف: "بالنسبة لي شرف ليا أني أكون موجود في تدريبات الزمالك، وفي الملعب الموجود بينا لا يجب أن يكون كلام بل فعل فقط".

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".

وأختتم قائلاً: "لازم تفتكروا أننا مع بعض هنكسب كل البطولات اللي قدامنا ومافيش حد هيقدر يوقفنا".

وقال أمير مرتضى منصور: وزاد: " أنا أعرف فيريرا من 2014 وانتم محظوظين أنكو بتدربوا معاه، هيعلمك حاجات جوه الملعب وبره الملعب هتمشوا بيها وهستفاده بشكل كبير".

مرتضى منصور: مباراة الوداد هي الأخيرة لي مع الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".

وأضاف: " هسيب رئاسة الزمالك عشان أكون فاضي للخطيب اللي رافع عليا 18 قضية، بسبب الساعات اللي هو أصلاً خداها من تركي ال الشيخ".

وزاد: "الأمن وافق على حضور 5 الأف مشجع أمام الوداد، ولكن نطالب بزيادة الحضور إلى 20 أو 30 ألف".

وأردف: " كارتيرون كان بياخد 170 ألف دولار، لكن أسامة نبيه الغلبان كان بيتقطع من ولاد النادي لما كسب".

واشار: " فيريرا مدرب كبير ومش عارف الناس اللي بتقول دا كبير في السن، هو انا مثلا جايبه يتجوز، دا مدرب كبير وعنده تاريخ كبير".