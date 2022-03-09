شخصيات ديزني ترقص باليه في مسرح الجمهورية

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تشرف إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، على عرض الباليه الذي سيقدمه أعضاء الفرقة على مسرح الجمهورية، على عدد من الأغاني المختارة من بين أعمال الشركة العالمية ديزني.

دوت الخليج يرصد تقديم فرقة أوبرا القاهرة لعروض الباليه على أغانية شركة ديزني

عرض باليه بملابس وأغاني شركة ديزني

سيقدم أعضاء فرقة أوبرا القاهرة عرض باليه بملابس شخصيات ديزني، وعلى مجموعة من أغانيها، والاستعراضات من تصميم محمد حامد ومحمود حسن، كما ستعرض بعض المشاهد من أفلام ديزيني الشهيرة، عهلى شاشة في خلفية العروض المقدمة، ومصحوبة بعزف على البيانو للبيانيست مايا جفنيريا، وهذا الدمج المتتع من إخراج الفنان مهدي السيد.

موعد عرض ديزني على مسرح الجمهورية

سيتم تقديم عروض مقتبسة من أفلام ديزني المعروفة والمحببة للجمهور المصري والعربي والعالمي أيضًا، وذلك على مدار يومين على خشبة كسرح الجمهورية، الخميس والجمعة 10 و11 مارس الجاري، وكليهما تبدءا في تمام الساعة 8 مساءًا، ومن بين الأفلام التي يتم إقتباس العروض منها هي سندريلا، علاء الدين، أحدب نوتردام، رابونزل، مولان والجمال النائم.

يستمع الجمهور خلال متابعة عروض الباليه عدد من أغنيات ديزني منها يمكننى الرقص طوال الليل، القمر، أنظر إلى قوس قزح، عالم جديد كليا وغيرها، ويقوم عدد من الفنانين المصرين بأدائها.. منهم: جاكلين رفيق، رضا الوكيل، ايمان مصطفي، وليد كريم، نسرين رشدي، جولي فيظي، مصطفي محمد، تحية شمس الدين، عزت غانم، انجي محسن، عماد عادل، نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، ليلي ابراهيم، اسامة جمال، سلمي الجبالي واسامة علي.

معلومات عن فرقة أوبرا القاهرة ومتى نشأت

نشأة فرقة أوبرا القاهرة رسميًا في عام 1964، وقدمت العديد من العروض الأوبرالية خاصة العالمية منها، والريبرتوار الخاص بالفرقة يجمع أكثر من 32 رواية أوبرالية عالمية، ونجحت في تكوين جمهور عريض من خلال العرض على معظن المسارح وفي مصر، وعدد من المسارح في دول حول العالم، وهي واحدة من أرقى الفرق الموسيقية الأوبرالية في العالم، وتضم عدد كبير من الموهوبين المصريين من الشباب وغيرهم من المخدرمين في مجالات الفنون الراقية المختلفة.