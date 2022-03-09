/684410/تعليم-قنا-تعلن-فوز-3-مدارس-بمسابقة-الاقتصاد-المنزلى

حصدت ٣ مدارس بدشنا، علي جائزة أجمل غرفة اقتصاد منزلي ، في المسابقة التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بقنا ، للاهتمام بالاقتصاد المنزلي، وكرمت وفاء رشاد مدير إدارة دشنا التعليمية ، اليوم الأربعاء بمقر أدارة دشنا التعليمية معلمات الأقتصاد المنزلي في مسابقة أجمل غرفة.

وقالت وكيل إدارة دشنا التعليمية،هناك العديد من المدارس التى تقدمت للمسابقة هذا العام، لافتةً إلى أن الفائزين تمكنوا من تقديم نماذج متميزة وفق المعايير المطلوبة للمسابقة، موضحةً استمرار الادارة فى تقديم تلك النماذج من أجل إثراء روح التعاون والمنافسة بين مدارس الإدارة.

وحصلت علي المركز الأول علي مستوى التعليم الابتدائي مدرسة دشنا بنات، وتم تكريم معلمات الأقتصاد بالمدرسة ، مشيرة إلي أن مدرسة أبومناع بحرى الإعدادية بنات حصلت علي المركز الأول في المرحلة الإعدادية ، وفي التعليم الثانوى حصلت مدرسة دشنا الثانوية علي المركز الأول .

صحة قنا تعلن حملة طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، الأربعاء، أعمال حملة «طرق الأبواب» بعدد من قرى مركز نجع حمادي، والتي انطلقت من الأحد الماضي بهدف تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، رافقه في الجولة الدكتور بدوي المعاون مشرف قطاع الشمال ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.

وشملت الجولة تفقد وحدة القصر الصحية، المركز الصحي بنجع حمادي، ومكتب صحة نجع حمادي، ودير أبوسيفين بقرية الصياد، حيث إطمأن على سير العمل بالحملة والتأكد من تنفيذ الفريق الطبي لخطة العمل، كذلك تأكد من تواجد جميع أنواع اللقاحات وبكميات كافية كذلك إلتزام الفرق الطبية بارتداء الكمامات والتسجيل للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وصول اللقاح إلى جميع المنازل بالقري والنجوع، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين من عمر 12 عامًا وكذا ذوي الأمراض المزمنة والسيدات وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب.

حملات تموينية لضبط الأسواق بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن حملة تفتيشية موسعة علي اسواق المدينة بقيادة رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص و مشاركة مسئولي التموين والطب البيطري والمرافق.