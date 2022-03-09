/684427/سامح-شكري-يلتقي-وزير-الخارجية-السوداني-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 9 مارس الجاري، مع وزير الخارجية السوداني المُكلف "علي الصادق علي"، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في كافة المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبيّ وادي النيل.

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كذلك، أكد الوزيران على استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بيان مشترك بمناسبة لقاء وزيريّ خارجية مصر والسودان على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

كما اتفق الجانبان المصري والسوداني على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في جمهورية السودان.

سامح شكري يلتقي وزير الخارجية السوداني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

هذا، وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.