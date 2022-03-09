/684412/التموين-تكشف-عن-المخزون-الاستراتيجي-للسلع-الغذائية-في-الدولة

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لدينا احتياطي استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر والقمح 4شهور ونصف والمكرونة 5 أشهر والسكر 5 أشهر ونصف وقد حققنا الأكتفاء الذاتي منه بنسبة 87% هذا العام ونحن الأن في موسم دخول محصول البنجر وقصب السكر.

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وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، أنه لدينا احتياطي استراتيجي من الدواجن يكفي لمدة 6 أشهر والفول 3 أشهر واللحوم الحية حوالي 10 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي زيادة المعروض في الأسواق من السلع الأساسية والتمونية من خلال منافذ بيع وزارة التموين أو المنافذ الحرة.

هناك 27 سلعة على منظومة التموين لم تشهد أي زيادة

وتابع معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 27 سلعة على منظومة التموين لم تشهد أي زيادة خلال الفترة السابقة، على سبيل المثال أن سعر كيلو السكر مازال سعره 10 جنيهات ونصف.

وأوضح الدكتور أحمد كمال أن منذ إندلاع الأزمة الخاصة بجائحة فيروس كورونا وأعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية حدث زيادة في أسعار الخامات المستوردة من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانعكست هذه الزيادة في أسعار السلع في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة التموين مع الجهات المعنية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بنحاول أن جميع السلع المطروحة الأن نحقق منها هامش السعر أو الربح العادل للسلع، موضحا أن الدولة ليست ضذ ارتفاع الأسعار كما في العالم أجمع.