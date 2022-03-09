/684394/برلمان-البحر-المتوسط-يكرم-وزير-الأوقاف-ويعزيه-في-وفاة-شقيقته

كرم برلمان دول البحر المتوسط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء، خلال جلسته العامة بدورته البرلمانية السادسة عشرة التي افتتحت اليوم بدبي بدولة الإمارات العربية.

دوت الخليج

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأربعاء، أن تكريم الدكتور محمد مختار جمعة يأتي تقديرًا لجهوده ودوره في نشر وترسيخ ثقافة السلام، وأهداه رئيس الدورة الحالية درعًا تذكاريًّا باسم البرلمان المتوسطي.

وقدم رئيس البرلمان المتوسطي وأمينه العام وقياداته العزاء في شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التي توفيت صباح اليوم.

برلمان البحر المتوسط يكرم وزير الأوقاف.. ويعزيه في وفاة شقيقته

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لرئيس البرلمان المتوسطي وأمينه العام وأعضائه، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الذي توجه من جانبه بالعزاء من على منصة البرلمان المتوسطي فور تلقيه خبر الوفاة.

وعقّب وزير الأوقاف أثناء الجلسة بكلمة عن فلسفة الحياة والموت، وبيان أن فهم حقيقة الموت يدفعنا دفعًا للعمل سويًّا لإحلال ثقافة السلام والعيش الإنساني المشترك، قائلًا: إن هذه الإنسانية المفعمة التي لمستها فيكم جميعًا على اختلاف دولنا وديننا وثقافتنا وأوطاننا تؤكد أن بيننا قاسمًا مشتركًا عظيمًا يجب أن نبني عليه معًا وأن ننطلق منه ونعمل على ترسيخه، وهو الإنسانية الكامنة في أعماقنا جميعًأ.