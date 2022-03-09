«نجوما ساطعة في تاريخ بلادهم»..برلمانيون: يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة.. وقواتنا المسلحة تظل درع وسيف وطننا الأبيّ

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يعد يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل لمن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لوطنهم، فشهداء الوطن سيبقون علامة مضيئة ونجوما ساطعا في تاريخ البلاد.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد».

وثمن رشاد، رسائل الرئيس خلال مشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي رسخت لإعلاء قيمة العمل والتضحية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وأن مصر لا تنسى شهدائها الأبرار، وأن أسرهم وذويهم دائمًا في قلب وعقل ووجدان الدولة المصرية.

أشرف رشاد: القوات المسلحة تظل درع وسيف وطننا الأبيّ

وقال رشاد: إن الاحتفال بيوم الشهيد بمثابة تقديس وتخليد لجهود قواتنا المسلحة الباسلة عبر التاريخ، وعرفانًا بعطاء وتضحية أبطالها وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة صونًا وفداءً لأمن ومقدرات الوطن.

وأشار أمين عام مستقبل وطن، إلى أن القوات المسلحة تظل درع وسيف وطننا الأبيّ، والحارس الأمين على مقدرات شعبه وأمنه واستقراره وسلمه وسلامه، ورمزًا للوفاء والبذل والعطاء دون مقابل، وشريان عظيم من أهم شرايين التنمية والبناء والنهوض.

وتابع أمين عام مستقبل وطن: "نظل نفخر ونعتز بمسيرة قواتنا المسلحة عبر التاريخ؛ نستلهم منها روح العزيمة والعطاء، ونتدارس ملاحمها الإنسانية وبطولاتها العسكرية لتكون نبراسًا لنا وقدوة في العمل وحب الوطن".

علاء عابد : يوم الشهيد يعكس مسئولية الدولة تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم

وهنَّأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المصرية وعيون الوطن الساهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ما يعكس مسئولية الدوله تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم وأنها لا تنسي فضلهم.

وقال النائب علاء عابد: لقد شرفت اليوم بالمشاركة فى الإحتفال بيوم الشهيد بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقد رأينا أسر الشهداء وهم فخورين، بتكريم رئيس الدولة لهم ، وشعرنا جميعا بالحزن على أبناء الشهداء ورأينا كيف إنسابت دموع الرئيس ، ولكن نقول لهم أنتم فى عيون مصر، وقد وهب الله لكم أب حنون يشعر بكم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات واستكمال تحقيق الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية،التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ، ونحن جميعا مشروع شهداء من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الغالي ومستعدون للتضحية بكل غالي ونفيس من أجل المحافظة عليه.

النائبة رقية الهلالي»: تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للمصريين جميعاً

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد، مؤكدة أن تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للمصريين جميعاً، وأن يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل والوفاء لمن قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية فداء للوطن، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في ميادين العزة والكرامة والشرف.

كما تقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة القلبية للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، و للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، جاء بها: "يســرنى بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن أهالينا بمركز وقري المنشاة بمحافظة سوهاج، أن نذكر بكل إعزاز والتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات، حفــــظ الله قواتنا المسلحة .

وقالت النائبة رقية الهلالي في تهنئتها، أن شهداء الوطن الأبطال سيبقون على الدوام علامة مضيئة ونجومًا ساطعة في تاريخ البلاد، نستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر، ويستذكر من بذلهم وعطائهم العمل والانجاز، وحماية الوطن ومقدراته.

وعبرت النائبة رقية الهلالي، عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء مصر الابرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكتافهم للدفاع عن تراب الوطن وشعبه العظيم، مؤكدة أن يوم 9 مارس من كل عام، سيظل مصدر فخر واعتزاز للمصريين ، وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي.

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن حرص الرئيس الرئيس السيسي علي تكريم كل عام شهداءنا وأسرهم تعبيراً عن حب وإخلاص ووفاء الدولة حكومة وشعبا بشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة فأحياء ذكراهم واجب وطني، سائلة المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار في واسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

عبدالله لاشين: الاستقرار الذي تشهده مصر بفضل مجهودات القيادة السياسية وتضحيات الشهداء

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، أن يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة لجموع الشعب المصري ، حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن .

وأكد لاشين، أن تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة الشهداء، يؤكد أن القيادة السياسية دائما تضع الشهداء وأسرهم نصب اعينها .

و أشار إلي أن الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره.

وأضاف أن الانجازات الكبيرة ونجاح الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار والأمن جاء بفضل تضحيات شهداء مصر الأبرار بارواحهم الطاهرة وبفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين، مؤكدا أن المصريين دائما وأبدا سيكونوا على قلب رجل واحد، و قادرون على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

ووجه لاشين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، مؤكدا أن شهداء مصر ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن.