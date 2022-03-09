بعثة الوداد المغربى تصل القاهرة لمواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الوداد المغربي قادمة من كازابلانكا على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتسهيل إجراءات وصول بعثة فريق الوداد المغربي عقب وصولها من كازابلانكا، عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق استعدادا لمباراة الوداد.

وبدأ فيريرا مهام عمله امس الثلاثاء، بالتواجد في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لقيادة المران، برفقة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المساعد وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على تقديم لاعبي الفريق للمدير الفني.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.