” تشريعية النواب ” توجه طلب إحاطة للحكومة بشأن إنتشار الأسواق العشوائية...

وجه الدكتور على بدر عضو مجلس النواب ، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية ، ومحافظ بنى سويف بشأن إنتشار الأسواق العشوائية ومنها سوق الماشية بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف .

وقال النائب على بدر أن مركز ومدينة أهناسيا يعانى من الأسواق العشوائية ومنها سوق الماشية بالإضافة إلى الباعة الجائلين المنتشرين بمدينة اهناسيا ، الذى يؤثر على حركة السير والمرور داخل المدنية بالكامل والتكدس الشديد بها ، وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها وغيرها من النماذج التي تعوق الطرق العامة ، بالإضافة إلى الأثر البيئي والصحى على المواطنين .

وطالب الدكتور على بدر ، أمين سر اللجنة التشريعية إحالة طلب الإحاطة للجنة النوعية المختصة لمناقشته والحد من هذه الظاهرة .