رئيس الوزراء لـ”المواطنين”: بلاش تخزين للسلع ولن نسمح بأي احتكار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن المواطن المصرى له دور في مواجهة الأزمة الحالية وهي ترشيد الاستهلاك وعدم المغالاة فى الاستهلاك للسلع، وعدم تخزين السلع، مشيرًا إلى أن مصر لديها تنوع شديد في استيراد الذرة ، وأن الدولة مستمرة في توفير السلع ووجود احتياطي استراتيجى من مختلف السلع.
وأضاف "مدبولي" في خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة يومية للسلع في الأسواق ولن يتم السماح باحتكار أو تخزين أي سلع ، قائلا" الدولة المصرية بكل طوائفها ستكون قادرة على تخطى الأزمة".
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