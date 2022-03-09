”التعليم” تعلن عن الفائزين فى المسابقة القومية للمبتكر الصغير 2022/2021

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الفائزين فى المسابقة القومية المبتكر الصغير التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية أنه انطلاقًا من حرص الدولة ورؤيتها المستقبلية ومتطلبات الجمهورية الجديدة بأن الاستثمار في بناء الإنسان المصري هو أرقى درجات الاستثمار؛ إذ من خلاله تتمكن الدولة من إعادة بناء قدراتها معتمدة على سواعد أبنائها الطلاب الذين يمتلكون مهارات الإبداع والابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ولمواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل، لذا نظم الاتحاد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية المسابقة القومية للمبتكر الصغير في مجال الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية).

وأشار أحمد موسى إلى أنه تم التحكيم بواسطة متخصصين في العلوم والتكنولوجيا، وتم بعد التقييم إلقاء محاضرة حول التخطيط والبحث العلمي للطلاب المبتكرين للمراحل الثلاث وموضوعها (المبتكر الباحث).

وأعلن أحمد موسى عن الطلاب الفائزين فى المرحلة الثانوية وهم: شهد السيد خليل من محافظة كفر الشيخ، ويوسف عربى يوسف من محافظة الوادى الجديد، وأحمد علاء محمد رجب من محافظة مطروح، وعبدالله بهاء الدين عطا الله من محافظة سوهاج، وأنس أسامة محمد من محافظة القليوبية.

كما تم إعلان الطلاب الفائزين فى المرحلة الإعدادية وهم: أيوب بدر محمد المسيرى من محافظة البحيرة، وملك محمود رمضان من محافظة كفر الشيخ، والأمير محمد رزق خليل من محافظة الغربية، وروان يحيى محمد محمود من محافظة القاهرة، ومحمد محمد على رضوان من محافظة بورسعيد.

وبالنسبة للمرحلة المرحلة الابتدائية فاز كل من الطلاب: العربى أيمن العربى من محافظة دمياط، وأسلم أحمد هانى صالح من محافظة المنوفية، ومهند حسين محمد الحسانين من محافظة الشرقية، ونور الدين أحمد عمر من محافظة بنى سويف، ويوسف خالد سهم محمود من محافظة المنيا.