متحدث الرئاسة ينشر صورا من تكريم السيسى لأسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - وكرم الرئيس السيسى، عددا من أسر الشهداء، وأكد أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا فى تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة له اليوم الأربعاء، عقب عرض مسرحى عن تضحية الشهيد، بمشاركة خالد الصاوى، وماجدة زكى، ضمن فعاليات الندوة، إن القصص الحقيقية لكل شهيد عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.