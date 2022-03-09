افصل واسمع.. زحام بوسط البلد وكوبرى الفنجرى وهذه أماكن الانتظار المتاحة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور قناة السويس المتجه إلى طريق الجيش، وبعض الشىء فى محور فيكتور عمانويل وأيضا محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، داعيا إلى سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى جيهان السادات وشارع المشاية، وتقاطعه مع صلاح سالم وأيضا شارع الجمهورية، حيث يفضل سلوك محور أحمد ماهر.

أما محافظة الشرقية وبالتحديد مدينة الزقازيق فتشهد بعض الأحجام فى كوبرى ساويرس، حيث يفضل سلوك كوبرى العبور، إضافة إلى بعض الأحجام بشارع المحافظة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام بمدخل مدينة طنطا، وأيضا بشارع المديرية المتجه لميدان المحطة، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة القليوبية، قال إن القادم من الطريق الزراعى والأقاليم والمتجه لميت نما وشبرا الخيمة هناك بعض الكثافات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم محور بنها الحر.

كما أشار إلى وجود بعض الكثافات على الدائرى أعلى منطقة كفر طهرمس، وأعلى الأوتوستراد وأعلى المنيب، بسبب أعمال التوسعة.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مناطق كورنيش العجوزة أو متجه لإمبابة والكيت كات، فهناك كثافات فى الاتجاهين، لذا يفضل سلوك شارع جامعة الدول العربية ثم شارع السودان، أو استخدام كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محاور وسط المدينة وخاصة كوبرى الأزهر وشارع بورسعيد فى ظل شراء المواطنين لمستلزمات رمضان، حيث يفضل سلوك نفق الأزهر.

وأوضح صابر أن هناك كثافات ظهرت أعلى كوبر الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد.

كما أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة على كورنيش القاهرة وخاصة للقادم من مناطق وسط المدينة وداخل على مناطق المعادى والملك الصالح وحلوان والعكس، لذا يفضل استخدام الأوتوستراد حيث تواجهنا الأحجام أعلى مناطق الأعمال فقط وسنتخطاها.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 312، والعتبة 249، وجراج التحرير 751، والأوبرا 341 مكان خالى.