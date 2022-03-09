عاجل- رسالة مهمة من رئيس الوزراء بشأن تخزين السلع التموينية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إنه لا يوجد أى سبب يدعو المواطنين إلى تخزين السلع التموينية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى أزمة تخص توفير السلع التموينية حتى نهاية هذا العام.





وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ فى نهاية الأسبوع المقبل تنظيم معارض أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هناك 400 ألف فدان جديدة تم إضافتها إلى المساحة المزروعة فى مصر لتوفير ما يلزم من مخزون سلعى يحتاجه المواطنون. وأوضح مدبولى، أن عالميًا، أسعار القمح زادت 48% وأسعار النفط ارتفعت 55% منذ الأزمة الأوكرانية.

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